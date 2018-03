Robben scoort voor makkelijk winnend Bayern

Bayern München heeft zonder veel moeite Hamburger SV verslagen. De koploper uit de Duitse competitie stond na negentien minuten al met 3-0 voor in de Allianz Arena en deed het vervolgens rustiger aan.

Mede dankzij een treffer van Arjen Robben werd het nog 6-0 voor de koploper die nu twintig punten meer heeft dan nummer twee Schalke 04.

Franck Ribéry schoot de thuisploeg al na acht minuten op 1-0. De Poolse spits Robert Lewandowski was in de elf minuten daarna twee keer trefzeker. De spelers van HSV, onder wie Rick van Drongelen, zullen even gevreesd hebben voor een herhaling van iets meer dan een jaar geleden. Toen werd het 8-0.

In de tweede helft rondde Robben een aanval van Bayern nog af voor de 4-0, scoorde Ribéry met een schot en maakte Lewandowski uit een strafschop de 6-0. Voor de Pool was het zijn honderdste doelpunt in dienst van Bayern.

HSV dreigt nog verder weg te zakken in de Bundesliga. 1.FC Köln kan bij winst in het duel met werder Bremen maandag de laatste plaats overdragen aan de club uit Hamburg, die nog nooit degradeerde uit de hoogste competitie in Duitsland.

Gevarenzone

VfL Wolfsburg blijft ook in de gevarenzone. De ploeg, met Paul Verhaegh, Jeffrey Bruma en Riechedly Bazoer in de basis, verloor met 3-0 bij Hoffenheim. Nico Schulz scoorde voor rust en Serge Gnabry in de tweede helft. De Fransman Josuha Guilavogui zorgde met een eigen doelpunt voor de 3-0. Wolfsburg staat vijftiende en heeft zeven punten meer dan HSV.

De Nederlandse verdediger Karim Rekik kwam met Hertha BSC in eigen huis niet verder dan 0-0 tegen SC Freiburg. Rekik speelde de hele wedstrijd.