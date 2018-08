Robben verwacht geen eenvoudige titel voor Bayern

,,Het is niet zo makkelijk als velen beweren. Het wordt dit seizoen een gevecht en we zullen alles moeten geven om de titel binnen te halen’’, aldus Robben tegenover de clubwebsite.



Robben had in 2009 niet kunnen bedenken dat hij zo lang in de Bundesliga zou voetballen. ,,Ik weet dat het erg snel gaat in de voetbalwereld. Toen ik 18 was, ging ik van huis om bij PSV te voetballen. Toen ik 20 was, ging ik naar het buitenland, naar Chelsea. Daarna twee jaar in Madrid. Vervolgens benaderde Bayern mij. Ik was eerst sceptisch, maar ik kan nu zeggen dat het de beste beslissing in mijn carrière was.’’



De voormalig Oranje-international is ook te spreken over het niveau in Duitsland. ,,De Bundesliga is nog altijd één van de sterkste competities. Dat kun je al in de voorbereiding zien. Duitse clubs winnen vaak van Italiaanse en Spaanse ploegen.’’