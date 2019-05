Robben wil nog vier of vijf jaar door, maar zonder blessures

De vleugelspits maakte onlangs dan eindelijk zijn rentree, na maanden vol fysieke problemen. ,,Ik werd er soms wanhopig van. Twee of drie keer stond ik voor een rentree in de ploeg, maar steeds ging het weer niet door. Dan had ik weer een terugslag. Het was een moeilijke tijd.''



Robben neemt na tien jaar afscheid van Bayern München. Hij kan volgende week met zijn ploeg voor de zevende keer op rij kampioen worden. Wat Robben na de zomer gaat doen, ligt nog open. ,,Ik heb opties binnen en buiten Europa. China zie ik niet zitten. Mijn hele carrière heb ik voor de titel gespeeld. Ik weet dan ook niet of het voor mij iets is om naar een club te gaan die tussen plek zes en acht speelt. Alles heeft zijn plussen en minnen. Uiteindelijk moet ik vol overtuiging een keuze maken.''