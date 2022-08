Robert Lewandowski schittert ook in Spanje, Frenkie de Jong maakt geen indruk bij invalbeurt

Robert Lewandowski scoorde net als vorige week in San Sebastián twee keer. De 34-jarige spits uit Polen raakte ook nog twee keer de lat en twee keer de paal, maar met een fraaie hakbal (de 3-0) zorgde hij voor het hoogtepunt van de avond in het goed gevulde Camp Nou. Lewandowski maakte een karrenvracht aan doelpunten in zijn laatste drie seizoenen bij Bayern München (153 in 133 duels), maar lijkt niet van plan om het in Spanje rustiger aan te doen. Met vier goals na drie duels staat hij al bovenaan op de topscorerslijst, voorlopig nog samen met spits Borja Iglesias van koploper Real Betis.



Barcelona staat met zeven punten onder de club uit Sevilla, waar de ploeg van Xavi komende zaterdag (21.00 uur) heen mag voor de uitwedstrijd bij Sevilla FC, dat pas op één punt staat. Daarna begint voor Barcelona ook de Champions League, waarin het thuis mag beginnen tegen Viktoria Plzen. Tegen Bayern München en Inter (beide eerst uit) moet Barça vervolgens echt aan de bak om niet weer verder te moeten in de Europa League na het WK.