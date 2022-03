Roberto Carlos scoort voor Engelse caféploeg en zorgt met telefoontje naar Sergio Ramos voor hilariteit

Roberto Carlos (48), één van de beste Braziliaanse voetballers allertijden, stopt in 2015 met voetballen, maar maakte voor de caféploeg een uitzondering. Bull In The Barne United sprak eerder dit jaar op Twitter van the best Sunday League transfer in history. Dat het de club amper vijf Britse pond heeft gekost om de vermaarde linksback in te lijven, heeft te maken met de achtergrond van de transfer. Op eBay werd een loterij georganiseerd onder de naar ‘Dream Transfer Raffle’. Clubs die interesse hadden konden een ticket kopen en uit de deelnemende teams werd één winnaar gekozen.