Robin Gosens vindt geruchten ongemakkelijk: ‘Dertig miljoen, voor mij? Mijn god...’

Gosens beleeft een topseizoen met Atalanta. De linkspoot met een Duits én een Nederlands paspoort is een vaste waarde bij de nummer twee van de Serie A, waarmee hij ook nog actief is in de Champions League. Hij was dit seizoen al goed voor negen goals en acht assists, en dus is het niet gek dat hij in verband wordt gebracht met meerdere Europese topclubs. Zo worden Juventus, Chelsea en Internazionale genoemd.