Roemeense arts bestraft voor dood Ekeng vanwege nalatigheid

De middenvelder van Dinamo Boekarest zakte in 2016, kort nadat hij was ingevallen, in elkaar en overleed aan de gevolgen van een hartaanval. Elena Duta, de medisch specialiste in de ambulance die Ekeng naar het ziekenhuis bracht, was al in 2016 ervan beschuldigd dat ze geen poging had ondernomen de voetballer te reanimeren.