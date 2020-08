Roemeense legende Hagi stapt op als trainer bij eigen club

Video Emi Martínez wint na tien jaar doorzetten bij Arsenal de FA Cup: ‘Ik mis mijn familie nog steeds’

17:49 Emiliano Martínez was gisteravond zeer emotioneel na de FA Cup-zege van Arsenal, dat op Wembley met 2-1 won van Chelsea. De 27-jarige keeper uit Argentinië staat al tien jaar onder contract bij Arsenal, maar was tot juni voor velen nog een grote onbekende. Nu krijgt hij na veel geduld en zes verhuurperiodes eindelijk de erkenning van de spelers en supporters van Arsenal. ,,Ik mis mijn familie nog steeds, maar het was het allemaal waard.”