Roger Schmidt de gevierde man bij Benfica, Portugese media speculeren al over nieuw contract

Roger Schmidt blijft maar verbazen met Benfica. De voormalig PSV-coach droogde dinsdagavond Juventus af in de groepsfase van de Champions League. Het werd 4-3, maar die cijfers laten niet zien hoe groot het krachtsverschil was. In Portugal klinkt dan ook al de roep om een contractverlenging van de Duitser.

Benfica speelde dit seizoen al twintig wedstrijden onder leiding van Schmidt en geen daarvan ging verloren. Eerder beet Paris Saint-Germain zich al stuk op de Portugese formatie en dinsdagavond werd Juventus op een hoopje gespeeld. ,,Ja, dit was misschien wel de beste wedstrijd onder mijn leiding", sprak Schmidt dan ook zeer verheugd in Portugese media.

Na een 4-1 tussenstand knokte Juventus zich nog terug tot 4-3, maar als Benfica iets zuiniger met de kansen om was gesprongen had het ook zomaar 7-1 voor de Portugezen kunnen worden. ,,Ik denk dat we een fantastische wedstrijd hebben gespeeld en prachtige doelpunten hebben gemaakt. We stonden tegenover Juventus, zeker geen gemakkelijke tegenstander, maar we geloofden in onszelf en toonden onze kwaliteit", zei Schmidt.

Hoewel Schmidt, die deze zomer de overstap maakte van PSV naar Benfica, wordt overladen met complimenten wil hij zichzelf geen schouderklopjes geven. ,,Dit heeft niets te maken met Schmidt, maar met de spelers, hun kwaliteiten en de teamgeest. Anders was dit allemaal niet mogelijk. We mogen heel blij zijn dat we al in de vijfde wedstrijd van de groepsfase onszelf geplaatst hebben in een vol stadion. Mijn dank gaat dan ook uit naar de spelers en de fans.”

Schmidt tekende de afgelopen zomer een contract voor twee jaar in Lissabon, maar er wordt al volop gespeculeerd over een nieuw contract voor de Duitse coach: ,,Ik denk niet dat de president me dat al gaat vragen, want ik heb nog een contract voor twee jaar. Het is nog te vroeg om daarover te praten. We hebben twintig wedstrijden gespeeld, maar er zijn er nog zo'n veertig te gaan. We moeten proberen op dit niveau te blijven.”

Ook van Juventus-collega Massimiliano Allegri kreeg Schmidt en zijn Benfica de complimenten: ,,Of Benfica de Champions League kan winnen? Dat weet ik niet. Het is een geweldig team, maar de Champions League is erg moeilijk. Wij wisten ook dat het moeilijk zou worden, want Benfica heeft twintig wedstrijden niet verloren. Dit is een heel goed team en ik denk niet dat wij gefaald hebben. In voetbal heb je te maken met nederlagen.”

