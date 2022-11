Roger Schmidt stunt met Benfica door PSG nog te passeren, AC Milan overtuigend naar achtste finales

In poule H bleef Juventus derde, met slechts drie punten uit zes duels. De gevallen grootmacht verloor in Turijn met 1-2 van Paris Saint-Germain, waar de geschorste Neymar niet meedeed, maar Kylian Mbappé en Lionel Messi wel gewoon speelden met het WK in aantocht. Mbappé maakte in de dertiende minuut met een fraaie uithaal de 0-1, maar Juventus-verdediger Leonardo Bonucci maakte kort voor rust gelijk. De Portugese linksback Nuno Mendes maakte in de 69ste minuut de winnende goal.

De 1-2 zege was voor PSG echter niet genoeg om aan kop te blijven in poule H. Niemand had er nog op gerekend dat PSG nog ingehaald zou worden, maar Roger Schmidt had zijn spelers duidelijk instructies gegeven. Benfica won namelijk met liefst 1-6 bij Maccabi Haifa. Net als Paris Saint-Germain eindigt Benfica daardoor op 14 punten met een doelsaldo van 16-7. De beide onderlinge duels in Parijs en Lissabon eindigden in 1-1, waardoor het aantal gemaakte uitdoelpunten in de poulefase de doorslag gaven.

Roger Schmidt.

Dat pakte uit in het voordeel van Benfica, waardoor Roger Schmidt met zijn ploeg dus een nummer twee uit een andere poule treft in de achtste finales. Het was voor het eerst in de Champions League dat er voor poulewinst gekeken moest worden naar het aantal gemaakte uitgoals. PSG maakte er zes buitenshuis en Benfica negen, waarvan vanavond dus zes.

Na twee seizoenen bij PSV maakte Schmidt afgelopen zomer de overstap naar Benfica. Na 22 wedstrijden is hij nog ongeslagen: 19 overwinningen en drie gelijke spelen. In de Portugese competitie staat Benfica al zes punten boven Sporting Braga en acht punten boven FC Porto.

Fredrik Aursnes werd vanavond, hoewel hij niet geblesseerd was, al na 32 minuten naar de kant gehaald door Schmidt. David Neres deed 82 minuten mee. Door late goals van Henrique Araújo (‘88) en João Mário (‘92) wipte Benfica vervolgens in de slotfase nog over PSG heen.

Nicolas Otamendi, de Argentijnse verdediger van Benfica.

Mbappé maakte vanavond zijn 40ste goal in de Champions League. Hij is daarmee de jongste speler met die mijlpaal, een record dat elf jaar op naam van zijn huidige teamgenoot Lionel Messi stond. Mbappé had 59 duels nodig voor zijn 40 goals. Ruud van Nistelrooij had slechts 45 wedstrijden nodig voor die mijlpaal, maar was toen al 28 jaar. Erling Haaland (22) staat ondertussen al op 28 goals in 23 duels in de Champions League.

AC Milan wint overtuigend van RB Salzburg

AC Milan heeft zich overtuigend geplaatst voor de achtste finales van de Champions League, iets waar de zevenvoudig winnaar van de prijs sinds het seizoen 2013/2014 niet meer in was geslaagd. De Italiaanse kampioen mocht in poule E niet verliezen van Red Bull Salzburg en slaagde daar glansrijk in. Het werd 4-0 in San Siro.

Olivier Giroud was met twee goals de grote man voor AC Milan. Kort na rust had de Bosnische middenvelder Rade Krunic de 2-0 gemaakt, waarna Salzburg wel wist dat het genoegen zou moeten nemen met een derde plaats en dus de tussenronde tegen een nummer twee uit de Europa League. Kort voor tijd maakte Junior Messias nog de 4-0 voor Milan.

AC Milan eindigt met 10 punten als tweede achter groepswinnaar Chelsea, dat op Stamford Bridge met 2-1 won van Dinamo Zagreb. De Kroaten kwamen via Bruno Petkovic na zeven minuten nog wel op voorsprong, maar tien minuten later maakte Raheem Sterling al gelijk na goed voorbereidend werk van Jorginho en Pierre-Emerick Aubameyang. Bij zijn debuut voor Chelsea maakte Juventus-huurling Dennis Zakaria na een halfuur spelen al de winnende goal voor Chelsea, waar coach Graham Potter opnieuw geen beroep deed op Hakim Ziyech.



Met slechts 186 speelminuten (55 in de Champions League, 131 in de Premier League) in de benen is de 29-jarige linkspoot uit Dronten onderweg naar zijn tweede WK met Marokko, dat het in Qatar gaat opnemen tegen Kroatië, België en Canada.

Manchester City sluit af met zege

In poule G stonden de eindstand na vijf speelrondes al vast. Manchester City werd uiteindelijk poulewinnaar met 14 punten, door Sevilla met 3-1 te verslaan in het Etihad Stadium. De nummer 18 van La Liga was via een kopbal van Rafa Mir nog wel op voorsprong gekomen, maar na rust draaide het team van Pep Guardiola de wedstrijd om via goals van rechtsback Rico Lewis, de Argentijnse spits Julián Álvarez en Algerijnse aanvaller Riyad Mahrez. Met zijn 17 jaar en 364 dagen werd Lewis de jongste debuterende basisspeler die scoorde in de Champions League, een record dat al sinds 2005 op naam van Karim Benzema stond.

Het duel tussen FC Kopenhagen en Borussia Dortmund eindigde in 1-1, waarmee de Denen toch nog een goal maakten in deze groep. Kopenhagen speelde eerder doelpuntloos gelijkspel tegen Sevilla en Manchester City, maar eindigt twee punten onder Sevilla. Een zege had ook niet meer geholpen, omdat Sevilla vorige week met 3-0 won van Kopenhagen.

Programma Champions League

Standen Champions League

Statistieken Champions League

