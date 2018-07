Roma-directeur Monchi geeft uitleg over bizarre transfersoap

Technisch directeur Monchi van AS Roma heeft tekst en uitleg gegeven over de bizarre transfersoap rondom Malcolm. De 21-jarige Braziliaan leek van Girondins Bordeaux op weg naar Italië, maar tekende alsnog bij Barcelona.

Maandag maakte Bordeaux bekend dat het een akkoord had bereikt met Roma over een transfer van de aanvaller en dat hij alleen nog de medische keuring moest ondergaan, maar hij stapte vandaag doodleuk over naar Barcelona. Middels een statement op de eigen website gaf technisch directeur Monchi van Roma tekst en uitleg.

,,Het is makkelijk uit te leggen, maar moeilijk te begrijpen. We zijn vorige week begonnen met de onderhandelingen, drie of vier dagen later hadden we een akkoord, met álle partijen. Ik was dan ook heel verbaasd toen Bordeaux plotseling de toestemming introk om hem naar Italië te laten komen. De president vertelde me dat er een beter bod was binnengekomen, van Barcelona.''

En daar ging het mis, vertelt Monchi. ,,We moesten ons bod verhogen, zei hij. Er was niets getekend, dus stonden wij niet sterk. Daarop hebben wij alsnog een hoger bod uitgebracht, waardoor alles weer rond leek. Maar toen wilden zij nóg een hoger bod. Dat wilden wij niet, daarmee was het afgelopen.''