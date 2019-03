Roma kan in eigen huis geen vuist maken en verliest van Napoli

Ajacied Arek Milik toonde al na anderhalve minuut zijn klasse, nadat Simone Verdi de bal voorbij de Romeinse defensie had gewipt. De Pool nam tussen twee man aan met zijn linkerhak, draaide door en knalde eveneens met links verwoestend raak in de korte hoek. Napoli bleef het overwicht houden in het eerste bedrijf en het publiek in het Stadio Olimpico liet bij vlagen zijn ongenoegen blijken. Maar toen was daar op slag van rust doelman Alex Meret, die Patrik Shick vloerde binnen de zestien. Diego Perotti stuurde diezelfde Meret vanaf de stip de verkeerde hoek in, waardoor Roma onverdiend op gelijke hoogte stond halverwege.

Maar de bezoekers sloegen na rust toe, wederom was het snel raak. José María Callejón gaf strak voor, goalie Robin Olsen kwam er niet bij en zo kon Dries Mertens intikken. Amper vijf minuten later schoot Verdi de ploeg van interim-trainer Ranieri nog verder de problemen in: 1-3. Met nog een kwartier te spelen mocht Amin Younes zijn waarde weer eens bewijzen en daar had hij niet lang voor nodig. De ex-Ajacied maakte het Napolitaanse feestje tien minuten voor tijd compleet met zijn tweede goal van het seizoen.



Roma staat zesde met 47 punten en nog 9 wedstrijden te spelen. Het zal nog alle zeilen moeten bijzetten om de felbegeerde vierde plek te bereiken. Die plek, die recht geeft op een Champions League-ticket, is op dit moment in het bezit van AC Milan, dat vier punten meer heeft. Stadgenoot Lazio gaat later vandaag op bezoek bij nummer 3 Internazionale en kan Roma bij winst passeren. Napoli lijkt ondertussen steeds zekerder te zijn van de tweede plaats in de Serie A.