Roma komt bij Sjachtar goed weg met kleine nederlaag

AS Roma, met Kevin Strootman als basisspeler, kwam op voorsprong. Edin Dzeko bezorgde de bal met een listig passje bij Cengiz Ünder. De Turkse man in vorm zag zijn schot via doelman Andri Pjatov in het doel stuiteren.

Een razendsnelle counter in het begin van de tweede helft leverde de gelijkmaker op van Facundo Ferreyra. Niet veel later had Marlos Sjachtar op voorsprong moeten schieten maar doelman Alisson redde met een sterke reflex. Een perfecte vrije trap van Fred (onderkant lat) zorgde daar in de 71e minuut alsnog voor.



De Zuid-Amerikanen van Sjachtar bleven swingen maar vergaten verder uit te lopen waardoor Roma op 13 maart toch met een goed gevoel aan de return begint in de Italiaanse hoofdstad.