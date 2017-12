Roma mede dankzij scorende Strootman langs SPAL

Kevin Strootman heeft vanavond met een doelpunt bijgedragen aan de competitiezege van AS Roma op SPAL. De Romeinen versloegen de nieuwkomer in de Serie A met 3-1. Strootman nam na een half uur de 2-0 voor zijn rekening.

SPAL speelde in Rome bijna tachtig minuten met tien man, nadat de Braziliaanse aanvoerder Felipe al vroeg van het veld was gestuurd. De scheidsrechter trok aanvankelijk geel, maar na interventie van de videoarbiter werd dat omgezet in rood.

Edin Dzeko bracht AS Roma even later aan de leiding. Strootman schoot de 2-0 binnen na een handig hakje van Stephan El Shaarawy. Kort na rust tekende Lorenzo Pellegrini voor de 3-0. Federico Viviani deed daarna iets terug namens de tien van SPAL. Hij miste eerst een strafschop, maar sloeg in de rebound alsnog toe.

AS Roma staat op de vierde plek in de Serie A, vier punten achter Napoli dat later op vrijdag titelhouder Juventus ontvangt.