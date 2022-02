‘Roman Abramovitsj helpt op verzoek van Oekraïne bij vredesbesprekingen met Rusland’

Abramovitsj, die onlangs een stap terug deed bij Chelsea, is net als andere leden van de joodse gemeenschap gevraagd door de Oekraïense overheid om als bemiddelaar op te treden. Abramovitsj zelf heeft niets over de vredesonderhandelingen gezegd, maar een woordvoerder van de miljardair kan aan de Jerusalem Post wel ,,bevestigen dat Roman Abramovitsj door de Oekraïners is gecontacteerd om mee te zoeken naar een vreedzame oplossing”.

Abramovitsj zou gevraagd zijn te helpen door Alexander Rodnianski. ,,Hoewel Abramovitsj’ invloed beperkt is, is hij vooralsnog wel de enige die de taak op zich heeft genomen om te helpen.”, aldus de Oekraïense filmproducent. Hoe lang Abramovitsj in Belarus blijft en wat zijn rol precies is, is onbekend. Een woordvoerder van Abramovitsj vraagt ,,gezien de grote belangen die er spelen” om ,,begrip voor het feit dat we niet willen reageren op de situatie en zijn betrokkenheid.”