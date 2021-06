Ronald Koeman kritisch op Oranje: ‘Men vond het heel goed, en dat verbaast me’

Barcelona-trainer Ronald Koeman is op het EK voetbal nog niet helemaal overtuigd van het spel van het Nederlands elftal. De oud-bondscoach oordeelde dat Oranje het tegen Oekraïne vooral in de tweede helft goed deed, maar vond dat nog geen reden voor optimisme. ,,Men vond het heel goed, en dat verbaast me.”

Koeman gaf zijn korte analyse gisteravond in Groningen, waar een standbeeld van zijn vader werd onthuld. ,,Het is ‘maar’ 3-2 en Oekraïne is niet een land dat ver gaat komen,, vervolgde hij. ,,Nederland kan dat wel, maar dan zullen er absoluut dingen beter moeten. Ik heb Frankrijk-Duitsland gezien, en dat is wel een paar niveautjes hoger.’

Depay naar FC Barcelona

Ook reageerde Koeman op de constante stroom aan geruchten over de komst van Memphis Depay naar FC Barcelona. ,,Natuurlijk zou ik er blij mee zijn’’, zei Koeman over de aanstaande transfer van de aanvaller. ,,Iedereen weet wat wij met elkaar hebben en het zou geweldig zijn als dat ook gaat gebeuren. Maar je zegt het goed: het is bijna rond.’’

Koeman was gisteravond samen met broer Erwin in Groningen om het standbeeld van wijlen Martin Koeman te onthullen. Dit beeld staat nu vlak bij de hoofdingang van het stadion, naast die van voormalig teamgenoot Tonny van Leeuwen.

Quote Iedereen weet dat ik langere tijd aan Barcelona ben gelinkt en dat ik ook onder Koeman wil spelen Memphis Depay

Memphis Depay zelf liet gisteren niet het achterste van zijn tong zien, maar deed er niet geheimzinnig over dat hij graag voor Koeman bij FC Barcelona zou willen spelen. ,,Het wordt vanzelf duidelijk waar ik ga spelen. Iedereen weet dat ik langere tijd aan Barcelona ben gelinkt en dat ik ook onder Koeman wil spelen. Laten we het gewoon afwachten. Dan gaat dat nieuws vanzelf een keer komen”, aldus Depay. ,,Ik ben hier gefocust met het Nederlands elftal, om eerste te worden in de poule. Daarvoor moeten we morgen weer 3 punten halen. Dat is zeer belangrijk.”

Memphis Depay. © ANP Memphis is transfervrij nadat dit seizoen zijn contract bij Olympique Lyon afliep. FC Barcelona hoopte eerder ook Georginio Wijnaldum transfervrij op te pikken bij Liverpool, maar de middenvelder koos voor een avontuur bij Paris Saint-Germain,

