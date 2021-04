Ronald Koeman: ‘Mensen zeggen me: naar Barça kijken is weer leuk’

Meeste speelminuten Wijnaldum pareert kritiek met glansoptre­den, Real Madrid is gewaar­schuwd

14 april Georginio Wijnaldum (30) kent het klappen van de zweep inmiddels wel. Eens in de zoveel tijd komt hij onder vuur te liggen. En vaak pareert hij de kritiek vervolgens met een glansoptreden in een topwedstrijd. Real Madrid is vanavond (21.00 uur) gewaarschuwd.