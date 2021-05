Ronald Koeman windt zich op over schorsing: 'Er zal wel meer aan de hand zijn'

Koeman en Barça gingen in beroep tegen de straf, maar de schorsing bleef staan. Omdat de club het niet eens was met die beslissing, wilde het langs de rechter gaan. De straf voor Koeman lijkt echter te blijven staan, waardoor hij komend weekend niet op de bank zal zitten. ,,Ik heb het gevoel dat het persoonlijk is’’, liet Koeman weten op de voorbereidende persconferentie. ,,De uitspraak ‘wat een figuur’ vind ik niet beledigend. Dat is denk ik geen reden om een straf van twee wedstrijden op te leggen. Er zal wel meer aan de hand zijn.’’

De rechter heeft overigens nog geen uitspraak gedaan, waardoor het nog altijd mogelijk is dat hij zondag wél van de partij is. ,,Ik weet niet of er al over gesproken is, maar het lijkt me dat er vandaag een beslissing wordt genomen. Ik begrijp niet waarom het zo lang moet duren. Er kan niet worden bevestigd of ik er wel of niet bij kan zijn.’’

Mocht de straf blijven staan, zal Alfred Schreuder morgenmiddag de honneurs waarnemen. Dat deed de assistent ook al toen FC Barcelona vorig weekend met 2-3 won van Valencia. Morgenmiddag staat de topper tegen koploper Atlético Madrid voor de deur. Bij een zege passeert Barça de Madrileense topclub voor het eerst in maanden. Het verschil op de ranglijst bedraagt twee punten.

Koeman benadrukte dat zijn ploeg de speelwijze niet zal aanpassen tegen de Madrilenen. ,,Barça is een ploeg die wil aanvallen en daar blijven we trouw aan, trouw aan onszelf, en dat veranderen we niet. We verwachten dat zij ons niet veel ruimte zullen laten als ze de bal niet hebben.” Volgens de coach is de afgelopen week niet anders dan andere weken geweest. “Je hoeft niets anders te doen, want de spelers weten hoe belangrijk deze wedstrijd is. Ik ben ervan overtuigd dat als we vier resterende wedstrijden winnen, we de titel pakken.”

Ook Real Madrid is nog volop in de race voor de landstitel. De Koninklijke heeft evenveel punten als Barça, maar het beslissende onderling resultaat is in het voordeel van Real. De ploeg van Zinédine Zidane neemt het dit weekend op tegen nummer vier Sevilla.