Ronaldo klaar met transfergeruchten: ‘Niemand lijkt geïnteresseerd in de waarheid’

Lijkt Real uit te sluitenEerder vandaag berichtte een Italiaanse sportkrant dat Cristiano Ronaldo wel oren had naar een vertrek bij Juventus. Sterker nog, hij zou al hebben gevraagd of hij aan de slag kan bij Manchester City. Berichten uit Spanje brachten de Portugees dan weer in verband met een terugkeer bij Real Madrid. Vanavond reageerde Ronaldo zelf middels een bericht op social media.

,,Iedereen die mij kent, weet dat ik me superhard focus op mijn werk. Minder praten en meer doen, dat is sinds de start van mijn carrière mijn motto. Maar na alles wat er over mij gezegd en geschreven is, moet ik toch reageren”, aldus Ronaldo, die schrijft dat de manier waarop in de media over hem bericht is weinig respectvol is, tegenover hemzelf en alle betrokken clubs.

Hij lijkt een terugkeer op het oude Spaanse nest uit te sluiten. ,,Mijn verhaal bij Real Madrid is geschreven. In woorden en cijfers, in trofeeën en cijfers, in records en in krantenkoppen. Het leeft voort in het museum van Bernabéu en zit in de hoofden van elke fan. Ik weet dat de echte Real Madrid-supporters me in hun hart dragen, dat is omgekeerd ook het geval.”

Op de andere geruchten rond specifieke clubs gaat Ronaldo niet in. ,,Ik word in verband gebracht met een aantal clubs in verschillende competities. Maar niemand lijkt erop uit te zijn de waarheid te achterhalen. Ik blijf gefocust op mijn werk en ben klaar voor alle mogelijke uitdagingen waarvoor ik kan komen te staan. De rest? De rest is maar geklets.”

