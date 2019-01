Ronaldo krijgt boete van 19 miljoen euro voor fraudezaak

Ronaldo moest vanochtend voor een rechter in Madrid verschijnen om vier fiscale delicten toe te geven. Met die bekentenis van het wegsluizen van 43 miljoen euro én het betalen van een hoge boete van bijna 19 miljoen euro krijgt hij een lagere straf en hoeft hij niet de gevangenis in.

Door Edwin Winkels



Een gevangenisstraf van 23 maanden en 18,8 miljoen euro boete. De beoogde straf die Cristiano Ronaldo door een rechter in Madrid opgelegd zal krijgen voor belastingontduiking verraste de topspeler niet. Dat is het pact dat hij in juni vorig jaar al sloot met het Spaanse OM en de fiscus om er in ieder geval zeker van te zijn dat de celstraf niet hoger dan twee jaar zou uitvallen; ónder die grens hoeft een veroordeelde niet de cel in als hij geen strafblad heeft.

Maar om de afspraak in een veroordeling om te zetten, moest Ronaldo zich vanochtend voor die rechter wél schuldig verklaren, en dat is wat de Portugees het meest dwarszat. In de eerste plaats omdat hij, met zijn vriendin Georgina Rodríguez aan zijn zijde, door een haag van camera’s moest lopen op weg naar de rechtbank; zijn verzoek om met een auto de parkeergarage in te rijden werd afgewezen. Uiteindelijk zette hij glimlachend enkele handtekeningen en zei hij bij het binnengaan dat het ‘perfect’ met hem ging. Drie kwartier later stond hij weer buiten. ‘Klaar,’ zei hij. Het vonnis zal later formeel worden uitgesproken.

Het grootste bezwaar van Ronaldo tegen de bekentenis is dat hij zichzelf niet werkelijk schuldig acht. ,,Ik word behandeld als een delinquent,” beklaagde hij zich al eens. De bedrijfsstructuur die was opgebouwd om een groot deel van de inkomsten van Ronaldo uit beeldrechten buiten de klauwen van de Spaanse fiscus te houden en weg te sluizen naar fiscale paradijzen was opgezet door de fiscale adviseurs van de speler. Hijzelf zou zich nauwelijks met die zaken hebben bemoeid, heeft hij altijd gezegd. Het OM had daar echter geen boodschap aan.

Cristiano Ronaldo, die na de wedstrijd van Juventus gisteravond tegen Chievo met zijn privévliegtuig naar Madrid was gevlogen, stond tijdens zijn verblijf bij Real Madrid zijn imagorechten af aan de BV Tollin Associates op de Britse Maagdeneilanden, waarvan hijzelf de enige bestuurder was. Dat bedrijf betaalde die rechten vervolgens aan een onderneming in Ierland, die de rechten van Ronaldo daadwerkelijk exploiteerde. Eind december 2014 betaalde Tollin aan Ronaldo op drie dagen liefst 78,7 miljoen euro uit, zijn imagorechten over de laatste vier jaar. Volgens het Spaanse OM ontdook Ronaldo hiermee ‘vrijwillig en bewust’ zijn fiscale plichten.

Ronaldo gaf voor die vier jaar in Spanje 11,5 miljoen euro aan inkomsten aan beeldrechten op, het OM kon bewijzen dat dat in werkelijkheid 43 miljoen waren geweest. Na een lang onderzoek en verschillende onderhandelingen heeft de speler nu zijn straf voor een deel kunnen afkopen met een boete van 18,8 miljoen euro, die hij al heeft betaald, en met de bekentenis dat hij vier fiscale delicten heeft begaan.