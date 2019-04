‘Ronaldo met Juve naar Amsterdam, Chiellini en Can niet’

Ondertussen bij JuveAjax treft volgende week Juventus in de kwartfinales van de Champions League. In deze rubriek bespreken we de actualiteiten rondom de club uit Turijn.

Ronaldo mee naar Amsterdam

Cristiano Ronaldo reist definitief mee met Juventus naar Amsterdam. Of de Portugese sterspeler ook fit genoeg is om de volledige negentig minuten mee te doen, is nog niet bekend. Verdedigend kent de formatie van coach Massimiliano Allegri wel de nodige problemen. Zowel aanvoerder Georgio Chiellini als Emre Can blijven achter in Turijn. Chiellini kampt met een kuitblessure. Juventus is inmiddels in Turijn begonnen aan de laatste training voor de kwartfinale van de Champions League tegen Ajax.

Dagprogramma Juventus

Juventus traint vandaag eerst nog in Turijn voordat de Italiaanse formatie afreist naar Amsterdam. Vanmiddag en vanavond volgen ook de persconferenties van zowel Ajax als Juventus. Uiteraard houden we u de gehele dag op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Juve feliciteert Matuidi

Blaise Matuidi, de Franse sterkhouder van de Oude Dame, viert zijn 32ste verjaardag vandaag deels in het vliegtuig van Turijn naar Amsterdam. Hij werd vanmorgen uitgebreid gefeliciteerd op de socialmedia-accounts van Juventus.

‘Juventus met Ronaldo naar Amsterdam’

Cristiano Ronaldo lijkt helemaal hersteld van een hamstringblessure. Volgens verschillende Italiaanse media heeft de grote vedette van Juventus maandag volledig getraind. Hij zou dinsdag met zijn ploeggenoten op het vliegtuig stappen richting Amsterdam, waar Ajax een dag later de tegenstander is in de kwartfinale van de Champions League.

Ronaldo keerde zondag terug op het trainingsveld. De topscorer aller tijden van de Champions League werkte toen slechts nog een deel van de oefensessie af. De aanvaller viel eind maart geblesseerd uit tijdens een EK-kwalificatiewedstrijd met Portugal tegen Servië. Hij kwam sindsdien niet meer in actie.

Ook Douglas Costa lijkt op tijd fit voor het eerste duel met Ajax. Voor Emre Can komt de ontmoeting in de uitverkochte Johan Cruijff ArenA waarschijnlijk te vroeg. De middenvelder heeft zaterdag een enkelblessure opgelopen tijdens de competitiewedstrijd met AC Milan.

Vernieuwd contract lonkt voor Kean

Doelpuntenmachine Moise Kean was afgelopen zaterdag weer op dreef. De 19-jarige maakte de beslissende treffer tegen AC Milan (2-1). Daarmee komt de teller in de Serie A op vijf goals. Dit gegeven maakt hem de meest productieve speler in competitieverband (in de vijf grootste Europese competities) qua aantal schoten op doel die een treffer opleveren. Kean voert de lijst aan met 42%, gevolgd door Enzo Crivelli van Nantes (40%) en Edinson Cavani van PSG (37%). Zijn uitmuntende prestaties hebben hem uitzicht gegeven op een vernieuwd contract. Volgens La Gazzetta dello Sport gaat Mino Raiola na de wedstrijd tegen Ajax met Juventus om de tafel om de contractvernieuwing van de jongeling te bespreken. Zijn huidige contract loopt over een jaar af.

Kampioensfeest wordt week uitgesteld

Napoli speelde in Stadio San Paolo tegen Genoa met 1-1 gelijk en daarmee moet het kampioensfeest van Juventus nog een week op zich wachten. Juventus won de avond ervoor met 2-1 van AC Milan en bij een verlies van Napoli kon het zich voor de achtste keer op rij tot kampioen kronen van de Serie A. Het verschil tussen Juventus en Napoli bedraagt inmiddels 20 punten, met nog zeven speelrondes te gaan. Aanstaande zaterdag neemt Juventus het op tegen SPAL, Napoli tegen Chievo Verona. Beide ploegen spelen uit. Bij een winst is de ‘Oude Dame’ zeker van de titel.

Volledig scherm Kean viert de zege op Milan. © AP

Mandzukic tekent bij

Mario Mandzukic heeft zijn contract bij Juventus verlengd tot medio 2021. Het huidige contract van de Kroatische spits liep tot de zomer van 2020. De 32-jarige Mandzukic kwam in de zomer van 2015 voor zo'n 21 miljoen euro over van Atlético Madrid. Eerder speelde hij voor onder meer Dinamo Zagreb, VfL Wolfsburg en Bayern München. Mandzukic heeft 159 duels voor ‘Juve’ gespeeld en was daarin 43 keer trefzeker. Dit seizoen heeft hij in de Serie A, naast acht doelpunten, ook al zes assists achter zijn naam staan.

Verjaardag Khedira

Donderdag vierde Sami Khedira zijn 32ste verjaardag. Tot nu toe heeft hij bij Juventus drie landstitels, drie Italiaanse bekers en de Italiaanse super cup op zijn naam geschreven. In zijn 125 optredens in het tricot van Juventus was hij bij 35 goals betrokken, waarvan hij 21 keer zelf het net wist te vinden en 14 maal een assist gaf. Khedira kampte eind februari met hartritmestoornissen en mocht na een herstelprogramma van enkele weken weer aansluiten bij de groepstraining. Hij hoopt zo snel mogelijk zijn rentree te maken bij een officieel duel.

Bonucci: uitspraken verkeerd begrepen

Volledig scherm Leonardo Bonucci en Moise Kean (rechts). © REUTERS Verdediger Leonardo Bonucci zegt dat zijn uitspraken over ploeggenoot Moise Kean verkeerd zijn geïnterpreteerd. Kean, een Italiaan van Ivoriaanse afkomst, werd dinsdagavond racistisch bejegend in de uitwedstrijd tegen Cagliari en ging vervolgens bij het juichen met de armen gespreid voor een vak met supporters van de thuisclub staan om zijn onbegrip te laten blijken. Bonucci keurde die actie af en zei ,,dat de schuld half bij de supporters van Cagliari en half bij Kean lag”.



Veel spelers reageerden verbaasd op de uitspraken van Bonucci, die ook stelde dat Kean zijn doelpunt met ploeggenoten had moeten vieren. Onder anderen Memphis Depay zei op Twitter dat hij de uitspraken van Bonucci ongepast vond.



,,Na 24 uur wil ik mijn gevoelens ophelderen. Gisteren werd ik aan het einde van de wedstrijd geïnterviewd en mijn woorden zijn duidelijk verkeerd begrepen”, schreef Bonucci woensdagavond laat op Instagram. ,,Waarschijnlijk omdat ik te snel was in de manier waarop ik mijn gedachten uitdrukte. Uren en jaren zijn niet genoeg om over dit onderwerp te praten. Ik veroordeel alle vormen van racisme.”

Raiola steunt Kean

Het ging bij Juventus dinsdag en woensdagochtend vooral over Moise Kean, die in de uitwedstrijd bij Cagliari (0-2 winst, hij maakte zelf de tweede) na zijn treffer racistisch werd bejegend. Zijn zaakwaarnemer is niemand minder dan Mino Raiola, de Nederlandse Italiaan heeft inmiddels ook gereageerd. Uiteraard steunt hij zijn cliënt.

,,Het is onmogelijk om zowel Italiaan als racist te zijn", zo tekent ANSA op uit de mond van Raiola. ,,Ik sta pal achter Kean en Blaise Matuidi (die ook woedend reageerde op de spreekkoren, red.). Voor mij staat racisme gelijk aan onwetendheid. Niemand kán of mág het goedkeuren. Ik steun mijn jongens all the way.”

Terwijl Juve-trainer Massimiliano Allegri, ploeggenoot Leonardo Bonucci en Cagliari-voorzitter Tommaso Giulini ook met de beschuldigende vinger naar de ‘provocerende’ Kean wezen, kreeg de aanvaller wél alle steun van de vaste aanvoerder Giorgio Chiellini. ,,Hij is een gouden ventje", sprak de verdediger. ,,Hij heeft werkelijk niets fout gedaan, alleen het maken van een schwalbe. Moise is een aanwinst voor het Italiaanse voetbal.”

Speelschema Juventus

2 april: Cagliari – Juventus 0-2

6 april: Juventus – AC Milan

10 april: Ajax – Juventus

13 april: SPAL – Juventus

16 april: Juventus – Ajax

Sterling haalt uit naar Bonucci

Ook Raheem Sterling heeft zich gemeld in de racisme-rel rondom Kean. De Engelse aanvaller spreekt zich regelmatig uit tegen racisme, en maakte het onlangs zelf ook mee. Op bezoek bij Montenegro werd hij in dienst van de nationale ploeg racistisch bejegend, waarna hij scoorde en juichte door zijn vingers in zijn oren te stoppen (zie foto hieronder). Op Instagram reageert hij nu op de quote van Leonardo Bonucci, die zei dat Kean ook voor de helft schuldig was aan de racistische spreekkoren, omdat hij niet zo provocerend had moeten juichen. ,,Daar kun je alleen maar om lachen", schrijft Sterling, met daarbij meerdere lachende poppetjes en (cynisch) applaudisserende handjes.

Volledig scherm © Getty Images

Volledig scherm © Raheem Sterling

Pjanic rekent op CR7

Na afloop van die wedstrijd tegen Cagliari ging middenvelder Miralem Pjanic overigens ook nog in op de blessure van Cristiano Ronaldo, en zijn eventuele afwezigheid in de heenwedstrijd tegen Ajax. ,,Hij zal sowieso meegaan naar Amsterdam, want hij leeft voor dat soort wedstrijden", denkt de spelmaker uit Bosnië & Herzegovina.

,,Ik hoop dat hij kan spelen, dat hopen we allemaal. Het is uiteindelijk aan de artsen om te beslissen of hij fit genoeg en of het het risico waard is. Cris kent zijn lichaam bovendien goed en weet wel wat hij moet doen.”