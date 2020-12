Ronaldo na blamage tegen Fiorientina: ‘Onacceptabel resultaat’

Juventus speelde vanaf de 18e minuut met tien man nadat Juan Cuadrado uit het veld was gestuurd. Fiorentina, dat met dertien punten voor de wedstrijd op de zestiende plek stond, stond toen al op 0-1 voorsprong. Het team met Franck Ribéry en oud-Feyenoorder Sofyan Amrabat in de basis speelde de overtal situatie de rest van de wedstrijd goed uit. Alex Sandro en ex-Juve speler Martin Caseres maakten in het laatste kwartier de overige doelpunten. Matthijs de Ligt verdween kort voor tijd naar de kant met een mogelijke spierblessure. De club heeft zich daarover nog niet uitgelaten.

Excuses

Ronaldo keek terug op een teleurstellende afsluiting van een speciaal jaar. ,,In vele opzichten, lege stadions, Covid-protocollen, uitgestelde wedstrijden, een lange onderbreking en nu een drukke kalender. Maar dit is geen excuus. We weten dat we meer moeten brengen. Wij zijn Juventus. En we kunnen niet minder dan een topprestatie accepteren." Ook Leonardo Bonucci sprak zich uit op Instagram: ,,Ik bied mijn excuses aan aan onze fans, meer is er eigenlijk niet te zeggen.”