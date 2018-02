Ronaldo op schot voor Real Madrid

Het spektakel was voor rust toen de thuisploeg uitliep naar 4-0. Tweemaal was Cristiano Ronaldo de doelpuntenmaker, na rust maakte de Portugese sterspeler er ook nog 5-1 van.



Lucas Vázquez opende al in de eerste minuut de score. Dankzij Ronaldo (twee) en Toni Kroos was het duel al vroeg beslist in het voordeel van de ploeg van trainer Zinedine Zidane. In de tweede helft scoorde eerst Jon Bautista namens Sociedad, daarna Ronaldo en tot slot Asier Illarramendi die de eindstand op 5-2 bepaalde.



Real Madrid had maar twee van de laatste zes wedstrijden gewonnen en had de achterstand op FC Barcelona zien oplopen tot negentien punten. Dat zijn er nu zestien, maar Barcelona speelt morgen nog tegen Getafe.