Ronaldo reageert: De waarheid zal boven tafel komen

De Portugese superster keert morgen met Juventus terug op Old Trafford, waar hij van 2003 tot en met 2009 speelde in het shirt van Manchester United. Ronaldo miste het vorige Champions League-duel van ‘Juve’ wegens een schorsing na een rode kaart in de eerste wedstrijd tegen Valencia. Recentelijk kreeg Ronaldo te maken met een beschuldiging van verkrachting uit 2009. Hij ontkent alle beschuldigingen. ,,Mijn advocaten hebben alle vertrouwen in een goede afloop van de zaak, en ik ook‘’, aldus Ronaldo tijdens de persconferentie in aanloop naar het Champions League-duel. ,,Ik ga niet liegen over de situatie.‘’

,,Ik weet dat ik een voorbeeldfunctie heb, op en naast het veld en dat doe ik altijd met een glimlach”, zei de Portugees. ,,Ik speel in een geweldige ploeg en heb een prachtige familie en vier kinderen. Ik ben een gelukkig man. Ik heb alles. Ik geniet van het voetbal en mijn leven. De waarheid zal boven tafel komen.”



Hoewel de Portugees tegen zijn oude club een lastige wedstrijd verwacht, denkt hij dat Juventus een goede kans maakt op de zege. ,,Het is speciaal voor mij om terug te keren bij Manchester United. Ik heb hier veel herinneringen aan overwinningen en vriendschappen, vooral met Sir Alex Ferguson. Hij is degene aan wie ik veel te danken heb.” Ronaldo speelde 292 wedstrijden voor Manchester United en scoorde 118 keer voor de club waarmee hij in 2008 de Champions League won.



De Portugees was ondanks zijn nominatie vorige maand afwezig bij het gala van wereldvoetbalbond FIFA. Hij liet weten niet geobsedeerd te zijn door individuele prijzen en dat hij zich vooral op Juventus richt. ,,Individuele prijzen winnen is geen obsessie. Het is leuk, maar het is niet alles.”