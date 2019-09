Ronaldo tegen Nijhuis: ‘Scheids, die goal is wel van mij, hè?’

Ronaldo (34) staat na zijn kwartet tegen Litouwen op 93 treffers voor zijn land, een record in Europa. Maar nog altijd is elk doelpunt voor de aanvaller heel belangrijk. Bas Nijhuis weet het uit ervaring. Bij de 1-2 van Ronaldo (zie video hieronder) leek keeper Ernestas Setkus gisteravond redding te brengen op een schot van de Portugees, maar de bal ging via zijn handen omhoog en stuiterde uiteindelijk via de rug van de keeper het doel in.

Eigen doelpunt of niet? ,,Kort na dat doelpunt kwam Ronaldo naar me toe en zei: ‘Scheids, die goal is toch wel van mij, hè?’ Ik zei dat ik het even moest terugkijken, want het was een scrimmage. Kwam-ie later weer naar me toe. ‘Is-ie nou van mij?, vroeg hij opnieuw. Ik antwoordde dat ik de goal inderdaad aan hem zou toekennen, omdat zijn schot ook op doel was gegaan als de bal niet was aangeraakt. Nou, dan is hij gewoon heel blij’’, zei Nijhuis vanochtend, kort nadat hij was geland op Schiphol.

Nijhuis floot duels van Ronaldo al vaker, zoals hij ook zo veel andere wereldsterren tussen de lijnen ontmoette in interlands en Europa Cup-wedstrijden. Volgens Nijhuis was Ronaldo gisteren heel ontspannen. ,,Hij was erg rustig en erg sociaal. Dat is meestal zo met hem. Maakt-ie even een praatje. Na de 1-1 van Litouwen dacht ik even dat hij misschien heel geïrriteerd zou raken, maar dat was niet zo. Hij toonde vooral zijn kwaliteiten en mocht uiteindelijk de wedstrijdbal mee naar huis nemen.’’

Volledig scherm Gekte rond het spelershotel waar Ronaldo tijdens het verblijf van Ronaldo. © BSR Agency

Wat Nijhuis vooraf al opviel, was de totale Ronaldo-gekte in Vilnius, de hoofdstad van Litouwen, waar het duel werd gespeeld. ,,Ik was voor de wedstrijd in de stad en dan zie je bij het spelershotel van Portugal voortdurend heel veel mensen, die uren staan te wachten om een glimp van Ronaldo te kunnen opvangen. Ik sprak mensen uit Litouwen daarover. Ze vonden het geweldig dat een grootheid als Ronaldo in hun land speelde en dat ze hem in het echt konden zien. Dat gebeurt normaal nooit. De uitslag vonden ze van ondergeschikt belang. Het ging alleen maar over Ronaldo. Ook ín het stadion was dat zo. Overal zag je kinderen met van die kartonnen borden met daarop ‘Ronaldo mag ik je shirt’. Tijdens mijn warming up hoorde ik ook steeds mensen ‘Ronaldo, Ronaldo’ roepen. Echt, zijn impact was enorm. Mooi om mee te maken.’’

Volledig scherm Een aanbidder van Ronaldo is erin geslaagd het veld op te komen tijdens het duel Litouwen - Portugal. © EPA

Toen de Portugees kort voor tijd werd gewisseld, kwam er een fan het veld op die probeerde een selfie te maken met de vedette. Dat lukt uiteindelijk net niet, omdat stewards ingrepen. Nijhuis: ,,Ronaldo ging daar heel ontspannen mee om. Hij heeft eerder zoiets van: laat die man maar even, kom maar met die selfie.’’