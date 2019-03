Ronaldo terug in Portugese selectie

De recordinternational en topschutter aller tijden van Portugal, goed voor 85 doelpunten in 154 interlands, ontbrak daardoor sinds het WK steeds in de selectie van Santos. Zonder Ronaldo wist Portugal zich te plaatsen voor de finaleronde van de Nations League, die komende zomer in eigen land wordt gespeeld. De regerend kampioen van Europa treft Zwitserland in de halve finale.



Ronaldo, die het met Juventus in de kwartfinales van de Champions League gaat opnemen tegen Ajax, behoort nu tot de selectie van 25 man voor de komende EK-kwalificatiewedstrijden tegen Oekraïne en Servië. Die duels zijn op 22 en 25 maart in het stadion van Benfica.