Ronaldo weet het zeker: ‘Ik ben er!’

Ondertussen bij JuveAjax treft over ruim een week Juventus in de kwartfinales van de Champions League. In deze rubriek bespreken we de actualiteiten rondom de club uit Turijn.

Ronaldo weet het wel zeker

Cristiano Ronaldo niet of wél in de Johan Cruijff Arena? Het zal nog een aantal dagen wachten worden op de bevestiging, maar zelf weet de Portugese topspeler het al wel. ‘Ik ben er.’ Althans, dat kopt Tutto Sport vandaag. Ronaldo kampt sinds een week met een hamstringblessure, die hij opliep tijdens een EK-kwalificatiewedstrijd.

Juventus als Ajax-watcher

In de nieuwsrubriek #EuroWatch op de clubsite van Juventus worden de resultaten van de tegenstanders in de Champions League nauwgezet in de gaten gehouden. Zo ook die van Ajax. In het meest recente artikel in de rubriek wordt een samenvatting gegeven van de topper tegen PSV en vooruitgeblikt op de volgende tegenstander van de Amsterdammers, FC Emmen.

Speelschema Juventus

2 april Cagliari – Juventus

6 april Juventus – AC Milan

10 april Ajax – Juventus

13 april SPAL – Juventus

16 april Juventus – Ajax

Op weg naar herstel

In de persconferentie in aanloop naar de competitiewedstrijd tegen Cagliari (morgen) heeft Massimiliano Allegri te kennen gegeven dat Douglas Costa weer fit is om te spelen. Costa kon wegens een hamstringblessure ruim een maand niet in actie komen voor de Bianconeri. Voor Sami Khedira, die te kampen had met hartritmestoornissen, komt het duel nog wat te vroeg. Hij heeft gisteren de training hervat en is mogelijk weer inzetbaar in het duel met Milan.

De vraag die vrijwel iedereen bezighoudt, is het herstel van de grote man in Turijn, Cristiano Ronaldo. ,,Hij werkt hard en we hopen dat hij Ajax gaat halen, maar het wordt moeilijk”, zegt Allegri. Op zijn persoonlijke Instagram-account laat CR7 zien hoe hij in het zwembad werkt aan zijn herstel.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@cristiano) op 30 Mar 2019 om 7:57 PDT

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@cristiano) op 30 Mar 2019 om 15:51 PDT

Tienertalent Moise Kean op dreef

Volledig scherm Moise Kean opent de scoren tegen Empoli (1-0). © AFP

Juventus leek afgelopen zaterdag tegen Empoli lang af te stevenen op een bloedeloos gelijkspel. Alleen was er buiten tienertalent Moise Kean gerekend. Het negentienjarige talent kwam in de 69ste minuut in het veld en scoorde al na drie minuten. Dat was tevens de eindstand. Kean blijkt een goede vervanger van Ronaldo, want in de laatste drie duels waarin Ronaldo ontbrak, scoorde Kean.

