Ronaldo zorgt met late goal ook tegen Atalanta voor miraculeuze ontsnapping United

Het was voor Ronaldo zijn 300ste officiële wedstrijd in het shirt van Manchester United, dat zaterdag in de competitie nog verloor van Leicester City. Ook nu leek het mis te gaan. Atalanta leidde bij rust met twee treffers verschil.

Manchester United knokte zich in de tweede helft terug. Marcus Rashford zorgde in de 53e minuut voor de aansluitingstreffer en Harry Maguire maakte een kwartier voor tijd gelijk: 2-2. Het laatste woord was daarna aan Ronaldo.



In dezelfde poule won Villarreal bij Young Boys: 1-4. Oranje-international Arnaut Danjuma Groeneveld had een basisplaats bij Villarreal, maar scoorde niet.



Na drie speelronden is Manchester United met 6 punten koploper, gevolgd door Villarreal (4), Atalanta (4) en Young Boys (3).