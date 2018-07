Rooney debuteert met assist bij DC United

Hij kwam in de 58e minuut in het veld en gaf tien minuten voor tijd de assist waaruit Paul Arriola de 3-0 maakte.

In het nieuwe Audi Field-stadion kwam DC United in de eerste helft op voorsprong via Yamil Assad. Arriola maakte er in de tweede helft 2-0 van. Alphonso Davies deed in blessuretijd nog wat terug namens de Whitecaps en bepaalde de eindstand op 3-1.