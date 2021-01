Rooney gaat met voetbalpensioen en richt zich als manager op Derby County

Everton

Rooney begon zijn professionele carrière bij Everton, waar hij als zestienjarige debuteerde in het eerste team tegen Tottenham Hotspur. Als aanvaller brak hij diverse records. Hij werd de jongste doelpuntenmaker ooit in de Premier League, destijds nog Premiership, een mijlpaal die James Milner later verbrak als speler van Leeds United.

In de zomer van 2004 verkaste de toen 18-jarige spits naar Manchester United voor 37 miljoen euro. In The Theatre of Dreams maakte Rooney zijn dromen waar. Hij kroonde zich top all-time topscorer van de ploeg, maakt een fabuleuze omhaal in de derby tegen Manchester City en won onder meer de Champions League en Europa League (ten koste van Ajax), vijf keer de Premier League, een FA Cup, vier League Cups en Community Shields.