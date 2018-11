Rooney hoopt dat Britten sterren gaan eren

,,We hebben nog nooit zoiets gedaan, maar ik hoop dat het er in tien of vijftien jaar tijd gewoon bij hoort en dat we dan afscheid kunnen nemen van iemand als Harry Kane’', aldus Rooney, die 119 keer uitkwam voor Engeland.



Zijn afscheid leidde in Engeland tot kritiek. Critici vinden dat de bond niet zomaar een interland moet ‘weggeven’. Maar de 33-jarige Rooney trok zich er niets van aan. De speler van het Amerikaanse DC United geniet van zijn terugkeer. ,,Het is fijn om terug te zijn en om met spelers te praten en ook met de andere mensen bij het team. De ontvangst die ik kreeg was fantastisch.’’