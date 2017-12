Rooney redt punt voor Everton in derby bij Liverpool

Liverpool had over de hele wedstrijd genomen liefst 79 procent balbezit, maar kon dat verschil niet omzetten in een grotere marge in de stand. Bovendien werd sterspeler Salah halverwege de tweede helft naar de kant gehaald door Klopp en dat gaf Everton het geloof dat er nog iets te halen viel op Anfield, zo'n 1500 meter van het eigen Goodison Park. Everton-aanvoerder Wayne Rooney gaf in de 77ste minuut een dieptepass op spits Dominic Calvert-Lewin, die naar de grond werd getrokken door Liverpool-verdediger Dejan Lovren: penalty. Rooney ging zelf achter de bal staan en schoot deze, dwars door het midden, overtuigend binnen: 1-1. Het was voor het eerst in dertig jaar tijd dat Everton weer eens een penalty kreeg op Anfield. Rooney speelde zijn eerste Merseyside-derby in 13 jaar en 313 dagen. Het was zijn eerste goal namens Everton tegen Liverpool.