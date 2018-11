Rotavond voor PSG: Neymar en Mbappé met blessures naar de kant

LIVE | Zweden op weg naar promotie, Frankrijk en Brazilië leiden in oefenduels

22:13 De Nations League, de nieuwe Europese competitie voor landenteams, is aan zijn laatste avond bezig. Dit is het programma in League A en League B van deze week. Ook vermelden we hier alle uitslagen, de (tussen)stand én het programma van de belangrijkste oefeninterlands.