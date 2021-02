Royston Drenthe maakt indruk bij Racing Murcia met heerlijke goal

‘Werkendam­mer’ Royston Drenthe naar Spanje: ‘Het afscheid van de kinderen deed pijn’

8 januari Als het woord onnavolgbaar op iemand van toepassing is, dan is het wel op Royston Drenthe. Is het niet binnen dan is het wel buiten het veld. Zo bleek ook deze week: dinsdag poseerde de voetballer nog voor een foto bij een verhaal in zijn woonplaats Werkendam, een dag later zat hij in het vliegtuig naar Spanje.