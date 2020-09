Rusland geeft 0-3 voorsprong nog bijna weg, maar pakt wel koppositie

Rusland heeft de strijd om de koppositie in Groep 3 van League B in de Nations League gewonnen. Hongarije werd met 2-3 opzij gezet. De Russen gaven nog wel bijna een 0-3 voorsprong weg.

Toen Anton Mirantsjoek, Magomed Ozdoev en Mario Fernandes na 46 minuten voor een 0-3 voorsprong hadden gezorgd voor Rusland leek er geen vuiltje aan de lucht in het uitduel met Hongarije. De Hongaren gaven zich echter niet gewonnen. Het thuisland kwam na ruim een uur spelen op 1-3 via Roland Sallai, waarna Nemanja Nikolics twintig minuten voor tijd ook nog de 2-3 maakte. Na een zeer comfortabele voorsprong moesten de Russen toch nog vol aan de bak om een 0-3 voorsprong niet volledig uit handen te geven.



Dat lukte. Hongarije zette nog wel vol aan, maar een goal viel er niet meer. Rusland won de eerste wedstrijd al met 3-1 van Servië en staat nu dus met zes punten bovenaan in Groep 3 van League B. Hongarije won het eerste duel met 1-0 van Turkije en blijft op drie punten steken.

Finland

In Groep 4 van League B wist Finland de eerste drie punten van de Nations League te pakken. Na de 0-1 nederlaag tegen Wales werd dit keer Ierland met 0-1 verslagen. Het was voormalig FC Twente-speler Fredrik Jensen die de enige goal van de wedstrijd maakte.



Ierland is door die nieuwe nederlaag een van de zes teams die minstens zes Nations League-duels heeft gespeeld en er daarvan geen van heeft gewonnen. In de vorige editie van de Nations League won Ierland geen van de vier duels tegen Denemarken en Wales. Deze editie won Ierland ook nog niet. Vooraf aan de nederlaag tegen Finland speelden de Ieren gelijk tegen Bulgarije. San Marino, Litouwen, Malta, Letland en Andorra wonnen ook nog geen enkele Nations League-wedstrijd.

In League C won Slovenië met 1-0 van Moldavië door een goal van Damjan Bohar. Bij Moldavië keepte Fortuna-doelman Alexei Koselev terwijl bij Slovenië voormalig FC Twente-speler Haris Vuckic meedeed. Slovenië staat nu met vier punten bovenaan in Groep 3 nadat eerst gelijk werd gespeeld tegen Griekenland.

Wales

Eerder op de zondagmiddag won Wales in dezelfde poule als Ierland en Finland van Bulgarije. In Cardiff werd pas in blessuretijd met Bulgarije afgerekend: 1-0. Twee invallers zorgden voor de late zege. Jonny Williams gaf de assist op Neco Williams - geen familie - die afrondde. Sterspeler Gareth Bale speelde de hele wedstrijd bij Wales.

In League B heeft Wales vijf punten voorsprong op ‘achtervolger’ Ierland, dat wel één duel minder speelde. Ook Bulgarije heeft één punt, maar wel uit twee wedstrijden. Finland is na één duel nog zonder punten.

