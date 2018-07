Rusland uitzinnig na sensatie tegen Spanje

Door Sjoerd Mossou



Traag, fantasieloos, loom, angstig, saai. Vooruit, de ontknoping was zinderend, maar geheel in strijd met het WK tot nu toe was Spanje-Rusland zondag een taaie bedoening, resulterend in een haast onvermijdelijke strafschoppenserie.



Tot uitzinnige vreugde van het publiek won Rusland, de ploeg van Stanislav Tsjertsjesov die vooraf nog zo werd weggehoond in eigen land. Dol van vreugde vielen de tienduizenden Russen op de tribune in elkaars armen, meteen na de beslissende misser Iago Aspas, tegen de voet van keeper Igor Akinfejev.



Rusland dankte de winst daarmee aan zijn doelman, maar óók aan de laksheid en arrogantie van de 'Iberische breivereniging' Spanje, dat weigerde door te drukken na de vroege openingsgoal. Het sukkelde daarmee niet alleen zichzelf in slaap, het hield ook de hoop levend bij de strijdbare thuisploeg, die bij iedere veroverde corner meer geloof kreeg, en die zich iedere minuut steviger vastbeet in de tegenstander.