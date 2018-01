Russische bondscoach mikt op plek bij laatste zestien op WK

,,We moeten de eerste ronde doorkomen, we willen een waardige gastheer zijn'', aldus Tsjertsjessov, die met zijn team veel kritiek te verduren kreeg. Bij de Confederations Cup, de generale repetitie voor het WK afgelopen zomer, werden de Russen in de groepsfase uitgeschakeld. De coach benadrukte dat het thuisvoordeel je nog geen kanshebber maakt. ,,Maar het is logisch dat de fans willen dat je zo ver mogelijk komt.''

Het WK wordt gehouden van 14 juni tot en met 15 juli in elf Russische steden. Rusland is voor het eerst gastheer van de titelstrijd. ,,De Confederations Cup heeft ons niveau doen stijgen. Nu gaan we ons in alle rust voorbereiden'', aldus Tsjertsjessov, die met zijn team in de groepsfase Saudi-Arabië, Egypte en Uruguay treft.