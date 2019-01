Rutten: Een nieuwe trainer die meteen Tita Tovenaar speelt, daar geloof ik niet in

Cruciaal vindt Rutten het duel in de Ghelamco Arena niet. De paars-witte revival is een werk van de lange adem. ,,Ons seizoen is niet gered als je wint. We moeten van duel tot duel leven en eerst in de play-offs terecht komen. Dat wordt al een gevecht, maar dat is nu eenmaal de realiteit. Pas als we op het einde van de rit in de top zes zitten, kunnen we zien wat mogelijk is. Maar het is niet dat de wedstrijd tegen Gent plots alles zal veranderen. Een nieuwe trainer die meteen met een stokje zwaait en voor Tita Tovenaar speelt waardoor alles gelijk goed gaat, daar geloof ik niet in.”

De eerste focus van Rutten is dus punten pakken, zoals hij ook verkondigde op de dag dat hij aangesteld werd. ,,Verliezen is nooit een optie bij Anderlecht. Dat zit in de cultuur. Bij ieder puntenverlies staat de club in brand. Maar we gaan met een positief gevoel naar Gent en willen de wedstrijd aanpakken alsof het een Europees uitduel is. Maar wel met realistisch spel. We mogen niet naïef zijn. We spelen buitenshuis, dan ga je in onze situatie niet voetballen om de mensen te vermaken. We moeten er in eerste instantie voor zorgen dat we stabiel overkomen. Het belangrijkste nu zijn de punten. Ik hou van voetbal en natuurlijk wil je leuke dingen zien, maar dat staat op dit moment niet voorop.”