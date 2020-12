Ruud Vormer na coronabesmetting onderuit in eigen huis tegen AA Gent

Video Joël Veltman slachtof­fer van ‘dieprode’ aanslag

16:36 Sheffield United wacht ook na veertien wedstrijden nog op de eerste overwinning in de Engelse voetbalcompetitie. Het elftal van trainer Chris Wilder was er tegen Brighton & Hove Albion dichtbij, maar in de slotfase ging het alsnog mis: 1-1. Joël Veltman werd in de rust gewisseld nadat hij hard werd aangepakt door John Lundstram, die met rood van het veld moest.