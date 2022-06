Sadio Mané tekent bij Bayern München: ‘Ik zag mezelf daar meteen staan’

Na Frankrijk, Oostenrijk en Engeland vervolgt Liverpool-aanvaller Sadio Mané zijn loopbaan in Duitsland. De 30-jarige Senegalees heeft vandaag een contract voor drie seizoenen getekend bij Bayern München. Mané zou volgens Bild 15 miljoen euro per jaar gaan verdienen bij de ‘Rekordmeister’ van Duitsland.

Mané speelde eerder voor FC Metz, RB Salzburg en Southampton. De aanvaller loodste Senegal begin dit jaar naar de Afrika Cup én het WK in Qatar, eind dit jaar.

Mané maakte dit seizoen in alle competities 21 treffers voor Liverpool, waarmee hij de FA Cup en League Cup won. Eind mei ging hij met de Reds onderuit in de Champions League-finale tegen Real Madrid (1-0), een prijs die hij in 2019 wél won met Liverpool. Mané speelde zes seizoenen op Anfield.

In BILD laat Mané weten niet lang te hebben getwijfeld. „Toen mijn zaakwaarnemer me voor het eerst vertelde over de interesse van Bayern München, was ik verkocht. Ik zag mezelf daar meteen staan. Voor mij was het de juiste club op het juiste moment. Het is een van de grootste clubs ter wereld en het team strijdt altijd voor elke titel.”

Bayern München was niet de enige clug die in de markt was voor de Senegalees. „Mijn zaakwaarnemer vertelde me dat er ook verzoeken waren van andere clubs. Maar ik kon me meer vinden in het plan van Bayern dan van wie dan ook.”