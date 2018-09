Sakho vertrok bij West Ham United, maar liet Lamborghini achter

Teleurgesteld waren ze bij West Ham United niet toen Rennes in januari Diafro Sakho overnam. De Senegalese spits speelde vier seizoenen voor West Ham, maar kon alleen in zijn eerste jaar furore maken. Ook in Frankrijk maakte hij trouwens pas twee goals, waarna Sakho vorige week op de laatste dag van de transfermarkt uitgeleend werd aan Bursaspor.



De Daily Mail pakt vandaag uit met een verhaal dat symbool moet staan voor de huidige malaise bij de Hammers, die in de eerste vier wedstrijden nog geen enkel punt pakten ondanks 110 miljoen euro aan investeringen.



Toen Sakho de voorbije winter de deuren van West Ham achter zich liet, liet hij zijn Lamborghini achter op het trainingscomplex van de club. Pas drie maanden later vroeg iemand zich af hoe het kwam dat dezelfde wagen nog steeds op die plaats stond. ,,Hij kocht de wagen en liet hem daar gewoon achter”, vertelt een betrouwbare bron aan de Daily Mail. ,,Ongelofelijk die verspilling, terwijl iedereen dagelijks voorbij die wagen wandelde.” Sakho hecht vermoedelijk weinig waarde aan zijn Lamborghini’s, want in januari 2016 reed hij er eentje in de prak tegen een muur.