Salah maakt honderdste goal in Premier League, rood voor Struijk na harde tackle op Elliott

VideoPascal Struijk heeft een rode kaart gekregen in de thuiswedstrijd tegen Liverpool. De Nederlandse verdediger viel in de 33ste minuut in, maar werd een kwartier na rust van het veld gestuurd na een overtreding op Harvey Elliott. De talentvolle aanvaller van Liverpool heeft mogelijk een zware blessure opgelopen.

Liverpool staat met 0-2 voor op Elland Road, de thuishaven van Leeds United. Na twintig minuten opende Mohamed Salah de score en vijf minuten na rust verdubbelde Fabinho de voorsprong voor Liverpool, waar Virgil van Dijk de aanvoerdersband draagt.



Salah heeft zich met zijn openingsgoal tegen Leeds United bij de Engelse club van honderd gevoegd. De Egyptische aanvaller van Liverpool sloeg na twintig minuten toe tegen Leeds United en staat nu op honderd Premier League-treffers.

Salah schoot in de twintigste binnen na een lage voorzet van Trent Alexander-Arnold en is nu de tweede Afrikaan met minstens honderd goals in de Premier League. Het lijkt een kwestie van tijd voordat hij de meest productieve Afrikaan ooit is in de Engelse topcompetitie. Didier Drogba sloeg namelijk 104 keer toe in zijn tijd als speler van Chelsea. Met 260 treffers is Alan Shearer nog altijd all-time topscorer.



In totaal kregen dertig spelers het voor elkaar om minstens honderd keer te scoren in de Premier League. Slechts vier spelers hadden minder wedstrijden nodig om die mijlpaal te bereiken. Alan Shearer (124), Harry Kane (141), Sergio Agüero (147) en Thierry Henry (160) bleven de sterspeler van Liverpool nipt voor. Salah speelde namelijk 162 wedstrijden op het hoogste Engelse niveau.

Salah scoorde tussen 2014 en 2015 slechts twee keer voor Chelsea en besloot te verkassen naar Fiorentina. Via AS Roma speelde hij zich in de kijker van Liverpool, waar hij in vijf seizoenen goed was voor honderd goals. Dit seizoen staat de teller op drie treffers. In zijn eerste seizoen, 2017/18, kroonde hij zich met 32 treffers tot topscorer.

Bij Liverpool is Virgil van Dijk in de basis begonnen. De aanvoerder van het Nederlands elftal werd afgelopen week tegen Turkije keihard onderuit geschopt, maar is fit genoeg bevonden voor de ontmoeting met Leeds United. Bij de bezoekers is Pascal Struijk al voor rust in de ploeg gekomen.

