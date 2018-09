Salah maakt mooiste goal, Courtois beste keeper, Deschamps troeft Zidane af

Hij versloeg in de verkiezing zijn landgenoot Zinédine Zidane en bondscoach Zlatko Dalic van Kroatië. Deschamps won als speler ook de wereldtitel. Hij is de derde voetbalman die de WK-dubbel veroverde.



Zidane won met Real Madrid in het afgelopen seizoen de titel in de Champions League voor het derde jaar op rij. Dalic leidde Kroatië naar de eerste WK-finale ooit. Deschamps ontving de prijs uit handen de Fransman Arsène Wenger, de voormalige coach van Arsenal.