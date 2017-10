Salah schiet Egypte voor eerst sinds 1990 naar WK

Salah nam tegen Congo in de 63ste minuut ook al de openingstreffer voor zijn rekening. Arnold Bouka leek met de gelijkmaker in de 87ste minuut het feest van de Egyptenaren te verstoren, totdat de scheidsrechter de bal diep in de blessuretijd op de strafschopstip legde.

Keeper Essam El-Hadary, die nu 44 jaar is, kan in Rusland de oudste speler ooit op een WK worden. Het record is nu nog in handen van Faryd Mondragón. De Colombiaanse doelman was 43 jaar toen hij bij het WK van 2014 in Brazilië kort voor tijd in mocht vallen in de groepswedstrijd tegen Japan.