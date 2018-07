Salah verlengt contract bij Liverpool

Salah was in zijn eerste seizoen bij The Reds goed voor liefst 44 doelpunten in 52 wedstrijden in alle competities. Hij werd door de spelers in de Premier League en door de Britse sportpers verkozen tot beste spelers in de Premier League. Salah reikte met Liverpool ook tot de finale van de Champions League, maar daarin viel hij al snel uit met een zware schouderblessure na zijn veelbesproken duel met Sergio Ramos. Salah maakte daarna een race tegen de klok om op tijd fit te zijn voor het WK. Hij scoorde twee keer in twee wedstrijden, maar het was niet voldoende om zijn land naar de achtste finales te loodsen.