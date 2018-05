Salah vervolgt race tegen de klok in Spanje

Salah (25) liep zaterdag in de Champions League-finale een ogenschijnlijk zware blessure op nadat Sergio Ramos met zijn volle gewicht op zijn arm terechtkwam. In tranen verliet de ster van Liverpool het veld. Om de finale, maar meteen met het WK in gedachten.



Op Twitter toonde de rappe aanvaller zich strijdbaar. ,,Tegen de verwachtingen in, ben ik vol vertrouwen er in Rusland bij te zijn om jullie trots te maken. Jullie liefde en steun zal me de kracht geven die ik nodig heb."



Volgens een statement van de Egyptische voetbalbond EFA reist de medische staf van Liverpool met Salah mee naar Spanje.



Egypte is in Rusland ingedeeld in een groep met gastland Rusland, Uruguay en Saoedi-Arabië. Op 15 juni is Uruguay de eerste tegenstander van De Farao's.