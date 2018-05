Sam Allardyce weg bij Everton

Allardyce was pas zes maanden werkzaam op Goodison Park. De ervaren trainer nam het stokje in november over van Ronald Koeman, die met Everton in de gevarenzone was beland. Aan de hand van Allardyce klommen de 'Toffees' naar de achtste plaats, maar het gemor op de tribunes verstomde geen moment.



Vooral na de kerst ging het bergafwaarts met de populariteit van Allardyce, die door de fans een laffe speelstijl werd verweten. Zijn vertrek komt dan ook niet als een verrassing.



,,Namens de voorzitter, de directie en grootaandeelhouder Farhad Moshiri, willen we Sam bedanken voor het werk dat hij bij Everton heeft verzet", staat er in een statement op de clubsite. ,,Sam kwam bij de club in een moeilijke tijd en we zijn dankbaar voor de stabiliteit waar hij voor heeft gezorgd. Desondanks hebben we de beslissing moeten nemen dat, als onderdeel van het lange termijn-plan, er vanaf de zomer een nieuwe manager voor de groep moet staan."



Het contract van Allardyce bij Everton liep nog een seizoen door.