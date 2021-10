Samir Nasri maakt tongen los: 41-voudig Frans international onherkenbaar in benefietduel

WK-kwalificatie / video Drama voor Dick Advocaat en Irak: krankzin­nig slot levert Bert van Marwijk nog een punt op (en bijna de zege)

12:25 De clash tussen de Nederlandse trainers Bert van Marwijk en Dick Advocaat in Dubai bleek een bijzonder spectaculaire. Dick Advocaat dacht met z’n Irak de zo broodnodige overwinning te gaan boeken in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen de Verenigde Arabische Emiraten, maar het duel eindigde toch nog in 2-2.