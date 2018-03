Sammer terug in voetbal als adviseur van Dortmund

De vijftigjarige Duitser gaat als extern adviseur aan de slag bij Borussia Dortmund, de club waarbij Sammer de laatste jaren van zijn carrière voetbalde en daarna vier jaar trainer was. De oud-international werkte tussen 2012 en 2016 met veel succes als technisch directeur van Bayern München, maar leverde zijn contract in nadat een kleine stoornis in de doorbloeding van zijn hersenen was geconstateerd.



Sammer verscheen sindsdien alleen af en toe op tv als analist bij Eurosport. Hij keert nu terug bij Dortmund. ,,We hebben iemand als Matthias Sammer nodig'', zei directeur Hans-Joachim Watzke in Duitse media. ,,Zijn analyserend vermogen, zijn passie, zijn heldere visie.''