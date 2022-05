Samuel Eto’o weigert alimentatie te betalen: ‘Hij heeft haar nooit iets gegeven, nog niet eens een lolly’

Samuel Eto’o, voormalig spits van onder meer FC Barcelona, is niet voor het eerst in een juridisch conflict geraakt met een van zijn ex-vrouwen. De Kameroener wordt ervan beschuldigd dat hij weigert alimentatie te betalen voor zijn dochter.

El Mundo schrijft dat Eto’o twee jaar aan kinderbijslag verschuldigd is. Erika Eto’o do Rosario is wettelijk gezien zijn dochter, maar Samuel Eto’o zou hebben aangegeven niets met zijn dochter en haar moeder te maken willen hebben.

De rechter heeft de alimentatie vastgesteld op 1400 euro per maand. Volgens de moeder is dat bedrag ruim twee jaar lang niet betaald, waardoor er nog een bedrag van 40.000 euro openstaat. Tegenover La Vanguardia deed de moeder van Erika (Adileusa do Rosario) haar verhaal.

Quote Onze dochter Erika is opgegroeid zonder vader Adileusa do Rosario, Ex van Samuel Eto’o

„Hij heeft haar nooit iets gegeven, nog niet eens een lolly”, aldus Do Rosario. ,,Zelfs niet toen de rechter besloot dat we daar recht op hebben. Erika is opgegroeid zonder vader. Het is zeer spijtig dat ze nooit de kans heeft gehad om haar vader te ontmoeten.”

Het is overigens niet de eerste keer dat Eto’o overhoop ligt met een ex. In 2004 oordeelde de rechter dat Eto’o geld verschuldigd was aan Anna Barranca, een vrouw die hij had ontmoet op Mallorca. Barranca raakte al snel zwanger, maar na drie maanden was de relatie ten einde. Eto’o weigerde ondanks de uitspraak van de rechter alimentatie te betalen, waarna hij in 2019 en 2020 opnieuw voor de rechter moest komen.

Ook met zijn andere ex-vrouw María Ángeles Pineda heeft hij problemen. Eto’o moest een bedrag van 3000 euro per maand betalen, maar in overleg werd dat teruggebracht tot 900 euro per maand en zou de voormalig profvoetballer garant staan voor het schoolgeld van zijn andere dochter. Ook aan die belofte heeft hij zich vervolgens niet gehouden.

Volledig scherm Samuel Eto'o. © afp